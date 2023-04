"Es muy llamativo que no he oído nunca de hombres que se plantearan la edad que tenían", ha aseverado el cantante, que ha asegurado que "nadie ha dicho una sola palabra sobre si tenían una edad que no se correspondía para criar a una criatura".

En este sentido, Ramoncín ha respondido a quienes afirman que el revuelo generado por este caso podría afectar al desarrollo social de la menor cuando vaya al colegio: "Hay niños que van al colegio mal vestidos, que son pobres, que los padres son gays, que solo tienen dos mamás, y también se meten con ellos. Y hay algunos partidos que no se preocupan de ellos en absoluto", ha añadido.

Así, ha afirmado que "a esta niña lo que le va a pasar es que toda su vida va a estar bajo el foco": "En cuanto esta niña cumpla 5 años, encontrarán a la madre y nos la enseñarán. Esas cosas son tremendas". Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.