José Manuel García-Margallo ha pedido a Carmen Calvo que le explique "la coherencia de la defensa de la amnistía ahora con la declaración de 2021, cuando se decía que la amnistía no es planteable en un Estado constitucional y democrático". "Es un acto político no planteable en una democracia constitucional, y la Constitución no ha cambiado, que yo sepa", ha expresado.

Por su parte, Carmen Calvo ha respondido destacando que el exministro de Asuntos Exteriores del PP ha calificado "el referéndum del 1 de octubre como golpe de Estado, y el Tribunal Supremo no lo ha calificado así". "Estas son tus exageraciones continuas que conozco muy bien porque hemos estado debatiendo dos años" ha criticado, al tiempo que ha defendido que tiene "todo el derecho del mundo a insistir en una pregunta" que, según ha dicho, deberían hacer los socialistas al PP.

"¿Por qué se os rompió España a vosotros y no a nosotros? ¿Por qué los referéndum llegaron a tener lugar? Eso, en una defensa bien hecha de España y de las instituciones, no tendría que haber ocurrido. Y claro que fuimos al 155, porque los socialistas siempre hemos estado defendiendo la unidad del Estado español y la democracia de este país", ha manifestado la diputada socialista.