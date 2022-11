Sábado Clave de laSexta Xplica habla con María Chamón, médica de familia que ejerce en los centros de emergencias extrahospitalarias. María explica que "cada uno estamos actuando como podemos, yo me vi sobrepasada cuando me comunicaron que me cambiaban de centro en mi última guardia" y afirma que hay un plan que "consiste en desmantelar la urgencia extrahospitalaria del medio rural para cubrir estos servicios en el entorno urbano".

"Han desmantelado un servicio rural para malvestir un servicio urbano", afirma María, que en el vídeo sobre estas líneas asegura no pertenecer a ningún partido político o sindicato y responde a Ayuso por haber acusado a los sanitarios que han pedido bajas de boicotear los hospitales: "Hay bajas más de lo normal porque está asfixiando a los sanitarios", sentencia.