Jon Goitia, constructor y arquitecto, y Ángel Muelas, inquilino y codirector de 'Ideas de guerra', protagonizaron en laSexta Xplica un debate en relación al problema de la vivienda. Goitia afirmó que "históricamente, prácticamente todos los edificios se han construido por promotores que ganaban dinero", tras lo que Muelas defendió que " la vivienda debe ser un derecho".

"Si no se puede especular ni ganar dinero, ¿quién va a construir los edificios? Cuando decís que no se puede ganar dinero con la vivienda, eso quiere decir que no se va a construir un solo edificio más. Entonces, cuando se vayan cayendo de viejos, se acabó", señaló entonces el constructor, a lo que añadió": "Con los edificios ya construidos, también niegas que te puedan alquilar algo para ganar dinero; te lo tienen que alquilar al precio que tú quieras".

Así, Jon Goitia expresó que " si el piso es de un propietario, él puede decir que cierra la puerta y no se lo alquila a nadie, que es lo que está pasando". "Yo lo que quiero es que el precio me permita vivir", dijo entonces el codirector de 'Ideas de guerra', a lo que Goitia le respondió: "El precio de un piso lo marcan sus características, como el tamaño o la zona en la que está; si tú no lo puedes pagar, el problema no es del piso, sino de tu sueldo, que no es lo suficientemente alto".