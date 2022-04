José Bono pide que Ayuso tenga menos "odio" cuando se refiere a Castilla y León como una región "libre de socialismo". En laSexta Noche, el exministro recuerda que el PSOE ganó las pasadas elecciones allí. "No se puede ir por la vida que, cuando falta talento, sobre odio", agrega.

Bono cuestiona si "le han colado un titular" que "llevaba escrito", lamentando que "no se puede ir así por la vida". "En la vida no se puede ir ofendiendo a la gente por su modo de pensar", afirma el exministro.

Además, habla de un artículo que escribió José María Aznar "en contra del voto favorable a la Constitución". "Mire si es generosa -la Constitución-, que hasta quienes no la votaron pueden llegar a ser presidentes del Gobierno", argumenta.

Por último, Bono lanza un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "A la señora Ayuso le diría que modere su lenguaje; no por no ofenderme a mí, sino porque ella tiene una responsabilidad y debería hacer honor a cierta moderación, a cierta capacidad de entendimiento. Que el odio no le nuble el entendimiento".