Guillermo Fesser ha hablado en laSexta Noche de la labor solidaria de la 'Fundación Gomaespuma' en Ucrania. "No podemos solucionar este conflicto, pero no hemos querido quedarnos quietos", ha expresado el periodista, quien ha contado que descubrieron que "en un orfanato había 97 niños menores de tres años que no tenían nada tras el primer bombardeo", tras lo que les pidieron a trabajadores del centro que "hicieran la lista de la compra". "En dos días se pudo hacer el trasvase y esos niños tienen lo básico. Nuestro compromiso es seguir manteniendo las necesidades de ese orfanato", ha expresado.

Asimismo, Fesser ha señalado que se dieron cuenta de que "en la frontera polaca hay un campo de refugiados que no cabe más gente, por lo que en la frontera de Ucrania intentando llegar a Polonia hay largas colas de mujeres y niños con temperaturas por debajo de los cero grados que están esperando hasta cuatro días para pasar la frontera". "No pueden pasar hasta que no haya sitio en ese refugio, por lo que hace falta llevar a gente a otros lugares de Europa. Por eso, hemos hemos mandado a un voluntario que está sacando a gente de esos refugios con autobuses y llevándola a Varsovia y Cracovia para dejar sitio a las madres con niños", ha relatado el periodista,

En lo referente a EEUU, Guillermo Fesser ha afirmado que "está con Ucrania", pero que, a su vez, "está dividida en querer o no a Biden". "Biden dijo que no quería que la diplomacia del país fuese el Ejército, y lo que está haciendo es mandar armas defensivas. Por culpa de todo esto, el precio del petróleo se ha disparado. Esto es la inflación, lo que mata a los presidentes en EEU, y salvo que alguien lo remedie, esto va a matar al señor Biden", ha manifestado el periodista, quien ha indicado que "los demócratas están con Biden, mientras que los repúblicos están con Biden en su apoyo a Ucrania, pero le acusan de no explotar las reservas petrolíferas de ese país".