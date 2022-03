Alejandro Sanz ha afirmado en laSexta Noche que su profesión "o se vive con pasión, o acaba contigo", ya que, según ha dicho, "siempre tienes que estar dispuesto y siempre tienes que tener ganas, hasta en los días en los que no las tienes".

"Yo siempre cinco minutos antes de subir al escenario, siempre me quiero ir al camerino", ha confesado, a lo que ha añadido: "Me pregunto qué hago ahí y por qué me tengo que meter en esos líos, pero una vez que pisas el escenario y se crea una conexión con el público, hay un clic y a partir de ahí es otro mundo". "Ahí entiendes todo el esfuerzo y todo merece la pena", ha manifestado el artista.