Cayetano Martínez de Irujo afirma que Vox "ha descarrilado" por su apoyo a Donald Trump: "Son argumentos delirantes"

Cayetano Martínez de Irujo ha criticado a Vox por su apoyo a Donald Trump después de los aranceles que el presidente de Estados Unidos ha puesto al mundo y, claro está, a España.

"En sus comienzos, Vox me parecía bastante lógico dentro de que no soy ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Todos me parecen malos y fuera de lugar", cuenta.

Luego, su crítica: "Pero Vox ha descarrilado. Sus argumentos son poco más que sorprendentes. Son delirantes. Igual que lo de Podemos y Sumar, y lo de salir de la OTAN. Con los populismos del 'no a la guerra".