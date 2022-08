Tras las lágrimas de Carolina Marín al ganar su sexto Campeonato de Europa había más que una victoria deportiva: la jugadora atravesaba una muy mala racha tras dos lesiones, que le impidieron competir en los Juegos Olímpicos, y el fallecimiento de su padre.

"La vida me ha dado una segunda oportunidad y he vuelto a competir", relata Marín en laSexta Noche, dónde comparte cómo ha sido su proceso de recuperación, tanto a nivel físico como emocional: "Parece que los deportistas somos como extraterrestres y que somos más que seres humanos y no", señala.

"Yo caí muy bajo, cuando me rompí la rodilla y vi que me quedaba sin Juegos Olímpicos", explica la campeona de bádminton, que sin embargo ha logrado reponerse y volver a jugar. Puedes escuchar su testimonio en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que destaca asimismo la importancia del entrenamiento psicológico además del físico.