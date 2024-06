José María Camarero afirmó en laSexta Xplica que "lo que cuesta hoy una vivienda en alquiler no se lleva la parte del sueldo que se llevaba hace 30 o 40 años". Sin embargo, pidió que "no idealicemos la idea de que nuestros padres vivían mejor". "No lo idealizamos. Antes los padres se sacrificaban una barbaridad", comentó entonces Gonzalo Benardos.

En ese momento, Camarero respondió al profesor de Economía defendiendo que "ahora no es que los jóvenes no se sacrifiquen, sino que no tienen la posibilidad de poder sacrificarse, porque si tienen que destinar un 50% o un 60% de su sueldo a pagar un alquiler". "¿Qué sacrificio de ahorro les vas a pedir?", preguntó.

Así, el periodista lanzó una pregunta a Bernardos: "¿De verdad le vas a decir a tus hijos o a los míos o a los que sean que vivan como en los años 80 y que estén completamente ajenos a la sociedad de hoy en día, en la que hay que relacionarse? "No nos vayamos a vivir como en los años 80. Estamos en el 2024 y necesitamos relacionarnos, salir y viajar", manifestó, tras lo que Javier Díaz Giménez le preguntó: "¿Cómo que necesitamos?".

"Sí que lo necesitamos. Y si tú quieres vivir como en los años 80, me parece muy bien, pero no hay nadie que pueda vivir como en los años 80. Y si tus hijos viven como en los años 80, vivirán en una cueva ajenos en lo que pasa en la sociedad, y no creo que quieras eso para tus hijos", expresó José María Camarero.