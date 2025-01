Camarero, sobre los que dicen que la vivienda se ve afectada por la okupación: "No es un problema, los datos dicen que están bajando"

El periodista económico José María Camarero explica "la que la 'okupación' en España, objetivamente hablando, no es un problema" ya que, tal como argumenta el experto, "los datos del CGPJ muestran que el problema de okupación y los problemas de impagos de hipotecas están bajando".

Otra cosa -añade el periodista- es la preocupación que existe por parte de la gente que ve casos sobre okupación. "Aunque no sea un problema generalizado y no sea el germen del precio del alquiler, hay un preocupación, de ahí que haya una reforma legal que hay que pactar", explica.

Además, agrega Camarero, que la propia legislación actual y vigente, obliga a todos los ayuntamientos y comunidad autónomas a ayudar a todas aquellas personas que de verdad no pueden pagar un piso: "Tienen la obligación legal de facilitarles viviendas y soluciones y no está ocurriendo. Prácticamente, ningún ayuntamiento ni ninguna comunidad autónoma está cumpliendo la ley en ese sentido. Es decir, se puede atacar el problema pero no se quiere", afirma Camarero. En el vídeo, al completo su intervención.

.