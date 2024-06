La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso está tramitando una ley (con todos los demás partidos de la Asamblea en contra) que bajará los impuestos a los extranjeros ricos para que inviertan en la región. Una ley que el periodista económico José María Camarero duda: "¿Quién te asegura a ti que esa persona con 5-6 millones de euros va a generar mucho empleo?".

Explica además el periodista que se trata de "una deducción que está, por lo menos aparentemente, destinada a puros rentistas". Por lo que, añade Camarero, "que no nos hagan creer (me da igual el gobierno que sea) que bajan los impuestos a todo el mundo; y que porque a nosotros nos bajen 10 euros los impuestos del IRPF que puedan aplicar, va ser lo mismo que a ese señor/a que venga con 10 millones de euros. Porque no es así".

De donde saca el dinero, en este caso, la Comunidad de Madrid, es de la gente de la clase media (los que están entre 20 y 50 mil euros) y por encima de 50 y 60 mil euros, hay tales estructuras creadas en sociedades, fondos de inversión... Por lo tanto, que nos nos hagan creer las Administraciones Públicas que vamos a pagar menos impuestos".