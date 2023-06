¿Qué problemas encuentran los camareros al intentar alquilar una vivienda? Jesús Soriano, camarero y fundador del blog 'Soy camarero', ha participado en el programa laSexta Xplica, donde ha lamentado que los trabajadores en su sector son "un poco los apestados".

"Muchas veces ni se nos da la oportunidad", ha señalado. Soriano se ha referido a la historia de Andrea Sanz, colega de profesión cuya historia se "viralizó" hace unos días tras compartir en las redes sociales las capturas de una conversación mantenida con el trabajador de una inmobiliaria.

Sanz ha intervenido en el programa, donde ha relatado que pretendía cambiar de vivienda ya que la suya es "muy pequeña". "Todo bien hasta que le dije -al trabajador- que era camarera y este me respondió que no me lo podía permitir y que me buscara un piso más pequeño", ha lamentado.