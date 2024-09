Natalia de Blas, empresaria, dijo en laSexta Xplica que ella también fue becria, y que en su "época había otra cultura del esfuerzo". "Ahora, desde los colegios, se premia al vago. Si tú suspendes, pasas de curso y no pasa nada, por lo que desde el colegio se está promoviendo el poco esfuerzo", aseguró, tras lo que José María Camarero afirmó que "eso no es así". "Es una auténtica burrada lo que estás diciendo, y no sé si es que no tienes hijos o sobrinos", expresó entonces el periodista, a lo que De Blas le respondió que tiene "dos". "¿Y suspende nueve asignaturas y pasa de curso?", le preguntó entonces Camarero.

Por su parte, la empresaria subrayó que ella ha sido "becaria", ha "trabajado por cuenta ajena hasta hace 13 años" que se hizo autónoma, ha "trabajado en muchos sectores" y se ha "esforzado muchísimo". "Y ahora, lo que tengo es gracias al esfuerzo", defendió, tras lo que declaró que "los jóvenes quieren trabajar, pero hay polarización". "Tenemos unos jóvenes que están súper formados, que son emprendedores y tienen ganas de trabajar, y luego hay una generación de 'ninis'", manifestó, una afirmación con la que mostró su desacuerdo Afra Blanco.