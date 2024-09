El problema del acceso a la vivienda es uno de los temas que se ha debatido en laSexta Xplica, especialmente la dificultad para algunas personas para poder seguir viviendo en una gran ciudad de la que son originarios.

Es el caso de Laura González, autónoma, que se tuvo que ir de su Barcelona natal. Eso sí, defiende que no todos puedes vivir en la gran ciudad: "Yo me tuve que ir de Barcelona porque no podía comprar allí, pero Barcelona no puede crecer más. Me compré un piso en un pueblo de Tarragona. Yo tengo una profesión digital y gracias a eso puedo vivir fuera de Barcelona. No podemos vivir todos en Barcelona. Me fui a dos horas de allí y bajo una vez a la semana".

No obstante, esta visión generó la respuesta de José María Camarero, que le respondió recordándole que hay personas que no se pueden permitir alejarse de sus trabajos: "Tú dile a una persona que trabaja en una industria de Barcelona que se tiene que gastar un montón de dinero en un coche porque no tiene otra forma de llegar. Hay mucha gente que no puede irse a 40-50 kilómetros para luego volver a trabajar".