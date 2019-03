Rosa Díez: "No nos unimos porque no encontramos transparencia en Ciudadanos"

EXPLICA POR QUÉ NO HUBO ACUERDO ELECTORAL

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha respondido a 'La Calle pregunta' en 'laSexta Noche'. Rosalía, una médico malagueña, le ha pedido una respuesta a los que creen "que no se unió a Ciudadanos por soberbia". Díez ha asegurado que "la verdad es que no nos unimos porque no nos encontramos transparencia en Ciudadanos".