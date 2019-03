González Pons: "Hay políticos malos que no roban, pero que nos arruinan. De esos tuvimos muchos hace cuatro años"

ENTREVISTA A GONZÁLEZ PONS EN 'LASEXTA NOCHE'

Esteban González Pons, vicesecretario general del PP, sostiene que la corrupción no tiene que ver con las ideologías ni con los partidos, sino con el poder y las personas. "El hecho de que haya personas que hayan incurrido en corrupción no mancha al Partido Popular". Pons insiste en que las listas electorales del PP van limpias de corrupción y asegura que el PP es un partido "lleno de personas honradas". Sobre la publicación de la lista de 'amnistiados' fiscales, Pons es partidario de que los españoles tienen derecho a conocer esa lista, aunque insiste en que legalmente no es posible.