Albert Rivera: "Somos una marca limpia, no somos la marca blanca del PP o del PSOE"

CREE QUE NO VA A HABER MAYORÍAS ABSOLUTAS

El madrileño Alberto Jiménez ha preguntado a Albert Rivera una duda que asalta a muchos: "¿Es Ciudadanos la marca blanca del PP?". Rivera lo ha negado tajantemente: "Nadie se cree ese discurso de que somos un recambio, lo que somos es el cambio sensato". No muy convencido, Jiménez le ha interpelado de nuevo: "¿Pactaría Ciudadanos con el PP después de las elecciones?". "Nosotros no vamos a estar en ningún gobierno si no ganamos las elecciones", ha asegurado el líder de Ciudadanos.