Ramón Bultó, portavoz del sindicato de Inquilinos de Madrid, afirma en laSexta Xplica que nos encontramos en una "situación de crisis de vivienda". "No todo el mundo puede acceder a un alquiler digno, no todo el mundo puede comprar una vivienda, el precio no baja y sube la inversión", resume.

Las cuantías totales de lo que cobran los caseros (las rentas inmobiliarias) en España llegan en 2023 a los 18 mil millones de euros, según estadísticas de la Agencia Tributaria. En 2004, compara, estábamos en 8 mil millones.

"Estamos hablando de viviendas que son deplorables. A mí me daría vergüenza enseñar esos pisos", afirma Bultó refiriéndose a diversos anuncios de plataformas online de venta y alquiler. "Las viviendas de uso turístico echan a la gente de sus casas, desestructuran los barrios, no generan empleo, reducen la oferta de alquileres, incrementan el precio del alquiler, reducen la demanda y atraen turismo de mala calidad", enumera haciendo referencia al otro tema estrella del debate. "Aparte, acaban con el comercio local", lamenta.

Julio, agente inmobiliario que aparece en alguno de estos, vídeos, se defiende de los comentarios de Bultó en plató. "Yo estoy bien orgulloso de poder enseñarlos. Todos queremos vivir en la Puerta del Sol. Yo quiero que me planten una casa en la Puerta del Sol por 600 euros, pero no. Si eso pasase, despoblaríamos el país entero", asegura, generando gran revuelo. "Hay que vivir al lado de donde trabajas", opina el portavoz del sindicato de Inquilinos.

"No necesariamente tienes que vivir muy próximo a tu lugar de trabajo, porque a lo mejor no te apetece. A lo mejor prefieres tener más calidad y vivir en una casa con piscina", comenta Montse Cespedosa, experta hipotecaria, que habla de la ley de la oferta y la demanda.

