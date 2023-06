Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, denuncia en laSexta Xplica la "insostenible" situación de la vivienda y, concretamente, el alquiler. "Lo que no se puede, y esa es la realidad, es tener personas todavía en la sociedad que tienen que aportar más del 100% de sus salarios para poder optar a un alquiler", asevera.

"Lo que no se puede es venir a decir que el beneficio de unos pocos o el recurso de unos pocos va en contra de los derechos de unos muchos que son las personas que no se pueden emancipar en España", continúa Juan Antonio, que rechaza que se anteponga a aquellos que "ya no van a poder seguir especulando con el alquiler" sobre "el pobre que tiene que destinar más del 90%" de sus ingresos.

En este sentido, rechaza que este último "puede seguir sin alquilar y sin poder emanciparse": "Ese derecho de unos pocos está encima del derecho de unos muchos que no pueden emanciparse, pues no, lo siento mucho", sentencia Juan Antonio, que reclama un pacto de Estado "para mejorar una situación que es insostenible". Puedes escuchar su reivindicación en el vídeo que ilustra estas líneas.