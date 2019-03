Baltasar Garzón: "Ha habido una sobreactuación en la detención de Rodrigo Rato"

LE LLAMA LA ATENCIÓN LA PRESENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha criticado en 'laSexta Noche' la forma en que se llevó a cabo la detención de Rodrigo Rato: "Si el Gobierno no ha hecho un espectáculo para demostrar su lucha contra la corrupción, desde luego lo parece", aunque no cree que sea una "operación política". No obstante, ha defendido la decisión: "el juez es libre, independiente e imparcial para valorar los indicios y si hay riesgo de alteración de pruebas". "¿Para qué enturbiar una actuación que puede ser perfectamente adecuada?", se ha preguntado.