"El arte de maquillar cadáveres se llama tanatopraxia. Si nos ponemos a pintar con cualquier dato podemos sacar una situación bonita, pero no podemos engañarnos mucho". Así de contundente se muestra Luis Garvía en laSexta Noche con respecto a los datos de Eurostat que hablan del crecimiento del PIB de España, que duplica la media europea y la sensación general de mejora de la situación.

"El cuarto trimestre del año que viene llega un suceso todavía peor" advierte el doctor en finanzas. "Tenemos que hacer reformas estructurales y atacar el tema de las pensiones, la reforma fiscal... Tenemos muchos problemas y el cuarto trimestre vienen las elecciones y vamos a estar más mirando Twitter y chorradas que problemas reales. Y no nos podemos permitir el lujo de discutir con chorradas".

Garvía pide a los comentaristas de laSexta Noche que no presten tanta atención de Twitter y que se alejen del "ruido". "Sabemos que el marco va a ir a peor, pero no sabemos qué va a pasar", reconoce Elisa Beni refiriéndose a la guerra de Ucrania y la crisis de Alemania. "La resiliencia de la economía española, de partida, es mejor que era en el contexto de la otra crisis, porque de momento se está comportando bien el barco. No sabemos qué olas van a venir", con lo que la periodista cree que no podemos ser ni demasiado optimistas ni completamente pesimistas.