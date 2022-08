Arkano expresó en laSexta Noche que cree que "la izquierda necesita unión", aunque dijo que no se trata de "algo nuevo, sino que viene de siempre". "Yo no soy un analista político o una autoridad, pero mi intuición lo que me dice es que la izquierda tiene mucha capacidad crítica y quizás eso es lo que le penaliza respecto a la derecha, que van todos a una, como un equipo de fútbol", manifestó.

En lo referente al cambio en el último CIS electoral, en el que Unidas Podemos ocupó la tercera posición en intención de voto, donde antes estaba Vox, el freestyler opinó que "si desde la izquierda se percibe que hay unión, que hay un partido que genera ilusión, quizás eso es lo que se ha visto reflejado en las últimas encuestas del CIS".