"¿Por qué en España una donación altruista de gametos tiene una compensación económica, pero nos parece delirante que una mujer que dona su capacidad de gestar no reciba ningún tipo de compensación?", ha planteado en laSexta Xplica un padre por gestación subrogada que ha arrancado el aplauso espontáneo de algunos miembros del público.

Juan Bastón, padre de una niña de 9 años, ha defendido este procedimiento. "Estoy muy seguro de cómo he hecho las cosas. He ido a un país donde se protegen las libertades de las mujeres, donde hay garantías para todas las partes, y no tengo nada que ocultar", ha reiterado, como puede observarse en el vídeo superior.

El hombre ha desvelado, además, que pretende darle un hermano a su hija, por lo que ha iniciado ya los trámites para recurrir nuevamente a la gestación subrogada. "Estoy convencido de lo que estoy haciendo, de lo que he hecho y voy a hacer", ha reiterado.