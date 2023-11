Juan Antonio Báez, representante del Consejo de Juventud, ha descrito en laSexta Xplica la dura realidad a la que se enfrentan los jóvenes españoles por el "síndrome de ansiedad financiera", o el estrés patológico por no poder pagar las facturas. "Todo esto tiene derivado que la primera causa de muerte entre los jóvenes sea el suicidio. Por no saber si vas a poder comprar comida, pagar el transporte o si con 40 años vas a tener que volver a casa de tus padres porque no puedes seguir pagando el alquiler", ha espetado.

Así, ha asegurado que quien no sufre estrés financiero es "la banca, las energéticas o la industria de la alimentación": "Quienes lo sufren somos las personas del día a día que no podemos pagar alquiler ni vivienda, pero que casi ya no podemos pagar alimento básico".

Por este motivo, ha criticado con dureza que este tipo de actores "se opongan a subir el salario, o vayan contra la reducción de jornada". Personas, ha dicho, "que están ganando millones de euros al mes": "Por favor, coherencia, justicia social y redistribución de riqueza".