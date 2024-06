José Yélamo pregunta a Antonio Maestre por el bochornoso escenario que se vivió en el Congreso de los Diputados tras la aprobación de la ley de Amnistía, donde la ultraderecha insultó y llamó 'traidores' a aquellos que votaban a favor. "¿Estaba premeditada, como denuncia Sumar, la idea de Vox de boicotear esa sesión parlamentaria?", pregunta el presentador.

"No me extraña que hubiera sido así", opina el periodista, ya que "Vox lo que busca es una estrategia de tensión y de conflicto permanente para poder justificar sus actuaciones". "No hay nada en el discurso de Vox que sea asimilable sin trasladar a la opinión publica que enfrente están los que no merecen ocupar el poder", añade. Con este "discurso que tienen niegan cualquier legitimidad".

Además, este discurso "es la constatación de que lo que buscan es ir en contra de cualquier tipo de legitimidad de las instituciones que no ocupen ellos porque consideran que están okupadas de manera ilegal", concluye Antonio Maestre su intervención.