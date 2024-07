Antonio Maestre se mostró en laSexta Xplica muy crítico con el juez Peinado, sobre el que dijo que "nadie defiende lo que hace". "El juez no busca esclarecer los hechos de unos supuestos delitos, sino que busca conseguir impactos en la opinión pública a través de una causa político-mediática", manifestó.

En ese momento, Santiago Martínez-Vares le preguntó si pensaba entonces que el magistrado estaba "prevaricando", a lo que el periodista respondió: "Si yo dijera lo que pienso tal y como lo pienso, soy yo el que va ante un juez". "Lo que está buscando el juez, en base a los indicios de su actuación, no es esclarecer los hechos, sino buscar una causa política", subrayó.

En este sentido, Maestre señaló que si el juez "no quisiera conseguir que el presidente tenga una imagen de él testificando, lo que no puedes decir es que le tienes que preguntarle sobre todos los hechos que no sean sobre su actuación como presidente del Gobierno, porque sabe que si dice eso, el presidente testifica por escrito, y lo que no quiere es que testifique por escrito; lo que quiere es su imagen".