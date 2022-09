Angélica Rubio reflexiona en el plató de laSexta Noche sobre las medidas que plantea Europa contra la crisis energética por la guerra en Ucrania como es una reforma en profundidad del mercado energético. ¿Se puede hacer algo rápido y bien? "Europa siempre da pasos de gigante a golpe de crisis", explica Angélica Rubio, que destaca que "la unión bancaria fue consecuencia de la crisis económica de 2008", algo que era impensable antes de ella.

"Ahora seguro que avanza porque se juega su supervivencia", destaca la periodista, que afirma que "los países más desarrollados del mundo tienen servicios de inteligencia que no son un desastre": "No creo que los países del G7 sean tan tontos para hacerlo todo a lo loco". "Es una evidencia, cualquier ciudadano sabía que Putin iba a cortar el gas cuando se acercara el invierno", afirma Rubio, que resalta que aunque parece que "a Putin le va de maravilla, no es verdad": "Hay quien dice que China está aprovechando para quedarse con todas las materias primas y empresas rusas porque Rusia tampoco tiene dinero para financiar la guerra".

"Hay una guerra, se está usando la energía en esa guerra y vamos a tener que apretarnos el cinturón", advierte la periodista, que explica que "la UE está dando pasos": "He vivido muchos Consejos Europeos y que se haya aceptado la excepción europea para Portugal y España es histórico y un logro para sus gobiernos". "Esto no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de sentido común", insiste Rubio, que destaca que "es absurdo las posturas que intentan convertir esto en una cuestión ideológica": "Es absurdo e incomprensible los gobiernos autonómicos que rechazan cualquier medida de ahorro energético".