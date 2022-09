La periodista Carmen Enríquez analiza en laSexta Noche la diferencia entre la imagen que trasladaban los reyes eméritos de sus hijos con la que ahora se muestran de la princesa Leonor y la infanta Sofía. "Nosotros hemos visto a ellos y a sus hijos de pequeños, les hemos visto hacer de todo", asegura.

Sin embargo, señala que ahora la reina Letizia y el rey Felipe tienen una "obsesión" por "preservar la identidad y la privacidad" de sus hijas "porque ellas tienen que vivir una infancia normal", algo que para ella no considera posible "porque esas niñas no es que no sean normales, sino que son quienes son".

Para Ana Polo, escritora y autora de 'La reina', el problema reside en que "Letizia se piensa que es una funcionaria que trabaja de 8 a 15h y Letizia ni es funcionaria ni su trabajo tiene ese horario".