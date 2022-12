Ana María, autónoma jubilada, habló de "los mínimos a los que tiene que recurrir para poder sobrevivir" con su pensión, como es "poner la calefacción durante un tramo horario, porque si no, la factura no se puede pagar". "Después de una vida de trabajo, que llegues al final de tus días, que hayas cotizado 33 años y que cuando una se va haciendo mayor tengas que seguir haciendo números para poder sobrevivir todos los meses me parece muy injusto", manifestó la mujer, quien destacó que los autónomos no han tenido "nunca vacaciones, ni bajas".

"No nos quedaba otra que estar trabajando, y estabas todo el mes pensando en hacer el 'apartadito' para el IVA, la luz... y tu sueldo no sabías cuál iba a ser, porque era lo que te quedaba después de los 'apartaditos'", expresó en laSexta Xplica.