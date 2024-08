En laSexta Xplica, Álvaro Fernández relató su angustiante experiencia con una estafa bancaria que lo dejó en una situación financiera comprometida. Fernández, quien fue víctima de una trama fraudulenta, compartió detalles escalofriantes sobre cómo perdió 30.000 euros.

"Vía mensaje de texto, recibo un SMS de la línea del banco. Te notifican que han abierto el servidor en otros dispositivos que no es el tuyo", explica Fernández. "Lo vi y era consciente de que era una estafa", añade. Sin embargo, termina cayendo en las redes de los estafadores.

El fraude fue descubierto después de reconocer que había sido llevado a cabo con una sofisticación alarmante. "Lo que no puede ser es que se usurpe la entidad de un banco de esa manera. No solo me dieron el nombre completo, el teléfono, saldos bancarios y detalles de mi plan de jubilación, sino que además me alertaron sobre movimientos fraudulentos en mi cuenta", continúa.

El engaño se materializó cuando los estafadores le pidieron a Fernández que colaborara enviándole una clave numérica que, supuestamente, resolvería el problema. "El error fue intentar colaborar con el banco. No me podía imaginar que podían suplantar a un banco de esa manera", lamenta.

Tras el incidente, Fernández enfrentó un largo y complicado proceso para recuperar su dinero. "He recuperado el dinero, me ha costado dos meses. Tuve que dejar de trabajar, tuve que enfrentarme con el banco", concluye.