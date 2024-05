Afra Blanco pronosticó en laSexta Xplica que "el sector turístico de nuestro país va a morir de éxito". ya que, según dijo, "no hay sector turístico sin trabajadores, y no hay sector turístico si el trabajador o la trabajadora no puede vivir en esa ciudad, si no puede consumir o generar arraigo". "Antes, encontrábamos hoteles en ciudades altamente tensionadas que a sus trabajadores de temporada les ofrecían residencia, pero ahora no", expresó.

Así, se dirigió a los representantes del sector hotelero que había en plató: "Dicen que cuando se cometen ilegalidades se denuncien, pero hacen trampas, porque saben que no tenemos inspectores y que las sanciones no son disuasorias; les sale a cuenta no cumplir". "No hagan trampas y digan que en el sector hay homogeneidad", declaró, a lo que añadió que "hay trabajadores que llevan 11 años con el salario congelado".