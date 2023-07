Afra Blanco reaccionó en laSexta Xplica a las declaraciones de Óscar Vergara, dueño de 15 gimnasios, quien afirmó que "no hace falta dinero para emprender", sino que "lo que hace falta son muchas ganas de trabajar, que todo el mundo no tiene". "Me ha parecido gravísimo lo que se ha dicho aquí de que en España faltan ganas de trabajar. Eso es gravísimo", manifestó indignada la sindicalista tras escuchar al empresario.

Además, Blanco defendió que realidades como Elena, auxiliar de ayuda a domicilio, que hace "un ejercicio de supervivencia para llegar a final de mes", "es la que se hace que se implemente la Ley de Vivienda, que es necesaria". "Algunos pensamos que le falta régimen sancionador y que habría que haber limitado el número de pisos turísticos por el porcentaje de habitantes", señaló la sindicalista, quien se mostró muy crítica con los que insisten "en el tema de los okupas".

De esta forma, destacó "el fiasco del teléfono antiokupas de Ayuso, que recibe seis llamadas al día que no son okupaciones, sino consultas, y el 20% son de otras comunidades, mientras que hay 254 accidentes laborales al día en Madrid". "Y eso no es la noticia del día, sino que lo son las supuestas okupaciones", lamentó.