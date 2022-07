Afra Blanco ha salido en defensa del Gobierno por los nuevos impuestos a los bancos y a las energéticas, afirmando que ella quiere "un presidente que le pida a los más poderosos que arrimen el hombro y no le tiemblen las piernas". "En los últimos 12 meses, el empleo ha crecido y el sector privado ha creado más de 782.000 puestos de trabajo y el público 14.030. Estamos en tasa de paro en torno al 2008. Algo tendrá que ver este Gobierno", ha manifestado.

Así, la sindicalista ha dicho que "a aquellos que parecen tener la solución al 'todo', les preguntaría cuál es esa solución". "No tengo claro cuáles son las medidas que aquellos que no están gobernando y que están poniendo palos en las ruedas plantearían para minimizar el impacto de esta espiral inflacionista que no solo se vive en España", ha expresado, a lo que ha añadido: "A mí el trampantojo del PP no me sirve; dijeron que bajarían los impuestos y los subieron".