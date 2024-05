Afra Blanca se mostró crítica con el PP en laSexta Xplica, subrayando que "el tono de una legislatura lo marca la oposición", y ella considera que "tenemos una oposición que no ha asumido y no quiere asumir que no gobierna".

En este sentido, la sindicalista expresó que el Partido Popular "ha creado una ciénaga de mentiras con la que pretende subvertir lo que el pueblo y las urnas han decidido". "Se está está esparciendo estiércol ideológico que está sembrando el odio entre los españoles y las españoles, se está persiguiendo a los líderes y lideresas, se está tratando de deshumanizar y destruir a personas, y todo porque el PP no ha asumido que no gobierna", denunció Blanco, quien dijo que "el PP es de la lógica que o gobierna él o no gobierna nadie, y eso es un problema en una democracia".