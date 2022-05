Afra Blanco ha mostrado en laSexta Noche sus dudas sobre si la última masacre ocurrida en Estados Unidos llevará a un cambio en su política de control y distribución de armas: "No tengo muy claro si pasaremos de la frustración de Obama al pragmatismo y la humildad necesaria por parte de Biden. No tengo claro si Estados Unidos, y sobre todo su política, será capaz de tomar como ejemplo lo que se hizo en Nueva Zelanda en 2019 con respecto al terrible atentado islamófobo que se vivió".

"La ministra salió diez después anunciando a la población no solo que no se iban a vender más armas, sino que los ciudadanos tenían que entregarlas y que quien no lo hiciera corría el riesgo de una pena de prisión", ha recordado la sindicalista, pidiendo "pragmatismo" para poner en evidencia que "la primera causa de muerte entre niños y adolescentes en EEUU ya no son los accidentes de tráfico, sino las armas". En este sentido, ha visto "importante recordar que a los españoles y a los europeos se nos ha puesto en más de una ocasión el ejemplo y el modelo a seguir de los Estados Unidos".

Para Blanco, ahora estamos descubriendo "que es más fácil acceder a un arma en EEUU que comprar o acceder a la leche en polvo por la crisis de abastecimientos; que es más barata un arma, por poco más de 100 euros al cambio, que la factura de un médico, 350 de media; que el permiso para portar un arma en EEUU no llega a los 30 euros y que, por contra, puedes encontrarte en la factura del médico, en el caso de haber llorado, la definición de 'comportamiento emocional' por casi 40 euros".