El economista Javier Díaz-Giménez ha argumentado en laSexta Xplica que la baja natalidad se debe a que "los niños se han vuelto un bien de lujo, y el que tiene cuatro niños es como quien tiene un Ferrari, porque elegir es renunciar".

Así, cree que ahora preferimos otras vidas y elegimos otras cosas y ahora "tener cuatro niños no está dentro del plan vital de muchas mujeres". En ese punto del debate, el economista se ha dirigido a Afra Blanco, también colaboradora del programa.

"Yo querría preguntarle por qué no tiene más niños. ¿Te faltan guarderías? ¿Qué te falta que tenga que pagarlo yo? Me vas a decir dices que no tienes hijos por mi culpa, porque no pago más impuestos, supongo, para que haya más guarderías, más conciliación o para que el estatuto de trabajador defiende más a las madres", especula Díaz-Giménez.

Por alusiones, Afra Blanco ha respondido muy seria: "Me habría encantado que me preguntaras por qué no tengo un piso o un coche en propiedad y qué condiciones tengo yo de trabajo. No entiendo la apelación directa a por qué no tengo hijos, pero suele ser una pregunta habitual hacia las mujeres", ha destacado la colaboradora.