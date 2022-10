"¿Entendemos lo que significa un salario? ¿O no?". Con esta pregunta retórica ha respondido la sindicalista Afra Blanco a los empresarios que afirman que ahora no se pueden subir los sueldos de los trabajadores. En laSexta Xplica, ha recordado que "el salario tiene que ser suficiente, tiene que permitir que una persona pueda desarrollar su proyecto de vida". En contraposición, según ha denunciado, hoy "los salarios en España no lo permiten". Y ha recordado la resolución a la que se llegó tras el primer 1 de Mayo celebrado en España (en 1890, en Barcelona).

"Tras la lucha de las trabajadoras y trabajadores, se llegó la conclusión de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. No tenerse que pluriemplear", ha apuntado Blanco, mostrando notoriamente su sorpresa al "escuchar a gente en pleno siglo XXI que no se puede ir de ocio y se tiene que pluriemplear". En este punto, ha añadido: "Tenemos un salario mínimo interprofesional que todavía no ha alcanzado las cuotas que recomienda la Unión Europea, que es el 60% del salario medio".