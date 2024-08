El abogado penalista Jorge Piedrafita ha definido como "un apaño" la vía por la que Daniel Sancho evitaría la pena de muerte a la que puede ser condenado en Tailandia por presuntamente asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Una definición que justifica en que debería darse una especie de 'adaptación' entre la legislación tailandesa y la española.

A pesar de que "realmente entre España y Tailandia no se puede suscribir un tratado internacional porque el país asiático contempla la pena de muerte y es contraria a muchos valores que España tiene firmados y tratados", el atajo del que podría beneficiarse el hijo del actor español residiría en que el rey tailandés puede cambiar o conmutar la pena capital y así que "entre dentro de la legislación española".

De esta manera , Daniel Sancho podría ser trasladado a una prisión en España, tras cumplir ocho años de pena en una tailandesa. Algo "mucho más beneficioso" para Sancho puesto que la condena la cumpliría bajo las normas de España. En esa línea, Piedrafita destaca que "no solo va estar en unos centros más decentes y adecuados, si no que va a tener los mismos beneficios y posibilidades que tiene cualquier preso" en territorio español, como sería el "acceder al tercer grado y la libertad condicional": "en Tailandia no saldría nunca, prácticamente".