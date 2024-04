José Yélamo muestra en el plató de laSexta Xplica un vídeo grabado por una joven en el que muestra el lugar en donde vive: una buhardilla de 15 metros cuadrados. " Zulo tour", destaca la chica nada más empezar el vídeo, donde enseña el rincón donde duerme, justo enfrente de otro rincón donde ve la televisión. "La cocina está en ese minipasillo", destaca la joven, que enseña la entrada: un estrechísimo pasillo en el que hay una miniescalera, un armario y la propia cocina.

"Como podéis ver el pasillo es superestrecho, casi no entras, dos personas no entran", destaca la chica, que afirma que al ir por la 'casa' te das con el techo porque es muy bajo. Por otro lado, la joven afirma que "las escaleras son lo peor que te pueden pasar en la vida" por lo estrechas que son. Al final de esas estrechas escaleras se encuentra el baño: "Una persona con un cuerpo que no sea normativo no entra aquí". Además, la joven enseña el baño, donde su novio imita el gesto de orinar: "Mi novio va a hacer como que mea para que veáis que no se puede mear".

En el plató, Claudia explica que trabaja en una empresa de gestión energética en la que cobra 23.000 euros al año: "Por esta buhardilla pago 500 euros y estoy desde hace 3 ó 4 años". "Ahora no está n por ese precio en Lavapiés", detalla la joven, que explica que ha visto una buhardilla más pequeña en Idealista por 1.200 euros en el mismo barrio, Lavapiés.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.