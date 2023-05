La periodista Ainhoa Martínez asegura que mantener la ciudad de Sevilla en las próximas elecciones el 28M significa para el PSOE "seguir manteniendo que hay partido de cara a las generales". "Andalucía es la comunidad que más escaños reparte en el Congreso y perder totalmente la batalla en Andalucía implica complicarse mucho la vida para Pedro Sánchez", agrega.

El programa laSexta Columna visita el distrito sevillano San Pablo-Santa Justa, una zona en la que los resultados son clave. Iban Díaz, geógrafo y representante de la Asociación de vecinos 'El Triángulo', señala que los problemas del distrito tienen que ver, principalmente, con la vivienda y el excesivo turismo. "Desde 1992 se empieza a construir muchos bloques nuevos que ya son de manzanas cerradas, con equipamientos propios y muy caros, sobre todo dirigidos a otro tipo de habitantes". Manuel, frutero en el barrio, lamenta en el programa que no puede permitirse vivir aquí. "La vivienda cada día está más cara y yo he intentado comprar piso pero no hay manera, aquí todo vale muy caro", declara.

Ante este panorama no es casualidad que el candidato socialista, Antonio Muñoz, arrancara su campaña precisamente en San Pablo-Santa Justa. Tanto él como el candidato del PP, José Luis Sanz, quieren ganar votos prometiendo que aliviarán el gran problema de toda ciudad grande: la vivienda.

Para Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas y editor de Politikon, que las elecciones generales se inclinen de uno u otro lado en diciembre "va a depender muchísimo de lo que ocurra en las locales en Andalucía". ¿Por qué razón? "Ahora mismo el PP opta a convertir Andalucía en uno de sus principales graneros electorales, y es fundamental entender que la comunidad no solo mete muchos diputados en el Congreso, sino que cada diputado que consigue PP o Vox en Andalucía es un escaño que le resta a la izquierda (...) es fundamental saber cuál de los dos partidos se impone o cual de los dos bloques tiene mayor capacidad de penetración, y por eso Sevilla es la joya de la corona", expone Simón.