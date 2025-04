El vino español, preocupado por unos aranceles de Trump que "en nuestro sector no tienen ningún sentido"

"No sabes lo que va a pasar"

laSexta Columna se traslada hasta el Palacio de Congresos de Burgos, donde se concentra la preocupación. Allí, más de 100 bodegas de vino de todo el mundo digieren todavía la noticia de los aranceles al vino en sus exportaciones a Estados Unidos.

"Tenemos varios de los pedidos parados y uno de los importadores nuevos que ha entrado de momento también bloqueado", comenta una bodeguera, mientras otro señala que "me coge haciendo una bodega nueva y es mucho peor porque no sabes lo que va a pasar".

La periodista Belén Carreño señala que, aunque el vino español va por detrás del francés en las exportaciones a Estados Unidos, es una "buena noticia" que ambos tengan el mismo arancel. Además, espera un "periodo de adaptación" que permita a las bodegas encontrar mercados alternativos.

Donald Trump asegura que su plan ya está trayendo inversiones a Estados Unidos. Sin embargo, las producción del vino, que depende del clima, no viaja tan fácilmente. "En nuestro sector no tiene ningún sentido, entiendo que él quiera mover las fábricas de coches, pero bodegas, no", afirman.

Entre las bodegas asistentes al evento, el programa localiza a una bodega de California que cree que los aranceles que pueden poner otros países al vino estadounidense en respuesta, les van a acabar afectando: "Es perjudicial para la economía mundial y para la industria del vino en su conjunto", señalan, con especial preocupación por no perder el mercado canadiense.

Canadá, mercado del vino de Estados Unidos, es precisamente donde los productores españoles buscan ya nuevos mercados para un sector, el agroalimentario, que junto con el pesquero exporta más de 3.600 millones de euros a Estados Unidos.

En este sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca las oportunidades que brinda el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, sobre todo para el vino y el aceite español en "un mercado total de más de 700 millones de consumidores".

