En noviembre de 2021, cuando se cumplieron 100 años del Partido Comunista de España, laSexta Columna habló con Marcel Camacho, hijo de Marcelino Camacho (fundador de Comisiones Obreras), quien lanzó una tajante reflexión sobre "este mundo 'capitalista'".

"Yo pensaba que en este mundo 'capitalista' cada vez iba a vivir la gente mejor. Sin embargo, en este mundo 'capitalista' tenemos mucho consumo, pero cada vez hay más desigualdad. Todo lo que no sea comprender esto y luchar porque esto no llegue a ser así y suceda de otro modo, es inútil. Eso no va venir porque 'yes'. O sea, va a venir porque haya partidos comunistas, u otros partidos que sean conscientes de esto y se pongan a trabajar por ello"", defendió Camacho.

Además, laSexta Columna se hizo una pregunta: ¿qué futuro le espera al PCE? "El Partido Comunista Español tendrá margen de supervivencia mientras exista la necesidad de seguir profundizando en las tareas de justicia social, que son ineludibles, y más ahora en el contexto en el que nos ha tocado desenvolvernos. También tendrá margen mientras sea capaz de conectar con las nuevas sensibilidades y ampliar sus alianzas, incluso a costa de perder parte de su propia identidad", afirmó al respecto Fernando Hernández Sánchez, doctor en Historia Contemporánea.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta Columna de noviembre de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.