En una escalada nuclear hay varias fases. La primera, en la que ya estamos, es la teatralización, donde Rusia ya ha movido un submarino con capacidad nuclear, mientras su aliado, Corea del Norte, lanza un misil sobrevolando Japón, que es respondido horas después por Corea del Sur y Estados Unidos.

La segunda fase llega con la demostración, que consta, explica director de The Polítical Room Yago Rodríguez, " de una "explosión nuclear demostrativa", lo que, apunta, rompería un tabú, puesto que "este tipo de pruebas nucleares hace décadas que no se hace". Por ello, no sería de extrañar que se pasara directamente a la siguiente, la bomba táctica. A partir de aquí, se entraría en la última: la respuesta. En este vídeo, laSexta Columna analiza con expertos qué ocurre en cada una de estas etapas y qué sería necesario para detenerlas.