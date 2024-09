laSexta Columna recorre Petare, la barriada más grande de Caracas para conocer la realidad de una comunidad venezolana dividida tras las elecciones del 28 de julio. Allí, Gloria Linares vivió la lucha por las actas apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Según dice, el día de las elecciones la oposición fue a por ella a medida que quemaban espacios públicos en el barrio.

Gloria Linares es miembro de un consejo comunal en Petare, un organismo creado en tiempos de Chávez, que detecta las necesidades de los barrios y reparte los recursos que el Gobierno les envía, como las bolsas a precio bajo que Maduro distribuye desde 2016, desde alimentos hasta prótesis o gafas.

Gloria, sin embargo, desliza cierta crítica al sistema. Los profesores de la escuela pública solo dan clase dos días por semana porque ganan tan poco dinero que necesitan buscar ingresos por otro lado. Pero esto en la escuela privada no ocurre, lo que dispara la desigualdad. "Hay como 43 colegios privados, y públicos hay cuatro, pero con dos días de clase. En eso le tiene que poner el ojo duro el presidente de la República", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

La crítica es constructiva, pero es crítica. Gloria se da cuenta y prefiere parar: "Estoy hablando de más, pero bueno", comenta. Lo siguiente es una defensa a ultranza del chavismo y de la gestión de Maduro, especialmente en materia de seguridad. "Todo lo que he emprendido como líder se me ha dado", sostiene antes de poner en valor la seguridad que "nuestro presidente me ha dado": "Antes tú no pasabas por Petare con ese bolso o con esa cámara porque te robaban".