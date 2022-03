Chema es un pionero de la agricultura ecológica en España: aunque también le ha afectado la guerra por los precios de sus envases, para producir su aceite de oliva no depende de fertilizantes ni derivados del petróleo, un material cada vez más escaso. Pero, ¿es realmente factible un mundo sin él?

A juicio de Belén Carreño, la del petróleo es la "crónica de una muerte anunciada". "Va a llegar", sostiene la periodista, que señala que "la mayoría de las economías desarrolladas se están preparando para esto", aunque el camino es "largo" y "tortuoso. "La energía es el elefante en la habitación que no se acaba de resolver", asevera.

Por su parte, el profesor de Economía Manuel Hidalgo afirma que "un mundo sin petróleo se tiene que reinventar a un 89 o 90%", aunque cree que "el suministro está garantizado para muchísimas décadas", si bien no sabemos "a qué precio". A su vez, el economista Yago Álvarez advierte de que "no hay los minerales necesarios para cambiar todo el sistema productivo que se basa en petróleo" a uno basado en energías renovables. "Ese mundo sin petróleo, no hay más opción que sea un mundo en el que consumamos menos", sentencia. Puedes escuchar sus respectivos análisis al completo en el vídeo que ilustra estas líneas.

Putin, el 'butanero' de Europa

Antes incluso de empezar con la guerra armamentística, Putin ya había comenzado con la guerra económica cortando la llave de un gas del que, ahora mismo, Europa no puede prescindir, tal y como indican los expertos en este vídeo de laSexta Columna: