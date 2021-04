laSexta Columna hace un viaje en el tiempo al próximo martes por la noche. Ese día las imágenes pueden ser la del triunfo de la derecha, o de la izquierda. ¿Cómo sería un gobierno de izquierdas? Si le preguntamos a Mónica García, a la valenciana, siguiendo el ejemplo del pacto del Botànic.

En 2015, tras 20 años de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, PSOE, Compromís y Podemos firmaron con un boli rojo un acuerdo de gobierno. Les fue tan bien que cuatro años después volvieron a firmarlo con el mismo boli rojo. Esta vez con Podemos dentro del Gobierno.

"Si esto es posible en Valencia, ha sido posible también en un gobierno de coalición con Podemos, creo que se puede asumir con naturalidad que se llegue a un pacto de las tres fuerzas de la izquierda", ha asegurado Máriam M. Bascuñán, profesora de Ciencia Política de la UAM.

¿Si Iglesias no logra dar el impulso a su partido, veremos a un exvicepresidente haciendo oposición? "Estaré allí donde me coloque la ciudadanía, no tengo problema. He sido representante de un grupo minoritario en el parlamento europeo, he hecho oposición en el Congreso, he sido vicepresidente del Gobierno...", aseguraba él en la SER.

"Iglesias, con este salto que ha dado desde la política nacional hacia la Comunidad de Madrid es una manera de salir de la vida política y de cerrar un ciclo en el que él ha liderado un partido que surgió con el 15M y que necesita un relevo de liderazgo", apunta Máriam M. Bascuñán.

Por otro lado, laSexta Columna analiza la letra pequeña de la bajada de impuestos que ha prometido Díaz Ayuso si logra gobernar tras el 4M. Puedes ver el momento en este vídeo.