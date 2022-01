Desde 2014, tras la anexión rusa de Crimea, la OTAN ha aumentado sus fuerzas en la zona. España, además de participar como policía aérea en el Báltico, contribuye con vehículos blindados y más de 300 soldados.

La misión, encomendada por la OTAN, tiene delante el poderío militar ruso. El excorresponsal de 'La Vanguardia' en Moscú Rafael Poch-de-Feliu explica en el vídeo que la OTAN es "la tutela de Estados Unidos sobre la política exterior y de seguridad europeas".

"Si la Unión Europea se emancipara de eso, sería fácil llegar a un acuerdo con Rusia de neutralidad para los países que están próximos a Rusia", asegura. ¿Por qué no se hace? El periodista añade que a Estados Unidos "no le interesa la tranquilidad de las relaciones en Europa". "Estados Unidos dejaría de ser una gran potencia si no tuviera un dominio político-militar de ese continente fundamental que es Europa", zanja.

Ante este panorama, ¿convendría que Europa tuviese su propia estrategia militar independiente? El representante de Asuntos Exteriores europeo, Josep Borrell, cree que sí.