España ha tenido grandes personalidades y adictos a la farándula que han tenido una relación 'especial' con Hacienda. Lola Flores, Ruiz Mateos, Bertín Osborne o Jesús Gil fueron algunos que, en su momento, tuvieron 'problemillas' con el fisco.

Cuando Hacienda les pillaba, decían que no había con qué pagar la multa, y no quedaba más remedio que recurrir a soluciones terribles como la 'mendicidad', como la célebre frase de Lola Flores: "Si una peseta diera cada español, pero no a mí, sino donde tienen que darla, quizás salía de la deuda".

Era la élite española de nuestros lejanos comienzos democráticos. Gentes de un 'universo B' que no cumplía con Hacienda y que hoy tienen más de 600 herederos patrios que aparecen señalados en la investigación de los Pandora Papers.