laSexta Columna viaja al almacén de RTVE para ver a unos seres míticos encerrados por la censura. Esos seres son los muñecos de 'La Bola de Cristal', ajados por el tiempo. Junto a ellos, brilla esa bola de cristal.

Un programa con mensajes anticapitalistas, de liberación feminista y crítico hasta con ellos mismos. Se escuchaban frases como "soy un proletario, no me pagan mi salario, pero soy reaccionario". Isabel Alba Rico, guionista del programa, afirma que hacer un programa de tinte marxista no era una idea que tenían originalmente.

"Va surgiendo todo poco a poco. Empieza más como un programa innovador, pero más infantil, y luego va cambiando", afirma. Isabel recuerda que tanta libertad de expresión en su contra no le gustó al gobierno socialista, terminando siendo censurados por TVE.

"Intentan no meter mano en los guiones, pero sí censurar parte de los programas, quitar cosas ya grabadas", revela. El periodista Jesús Ordovás asegura que el programa era "bastante marxista": "Digamos que llegó un momento en el que TVE dijo: 'Esto se ha acabado'. Al PSOE no le venía nada bien que esos programas tan revolucionarios tuvieran tanto éxito".

'La Bola de Cristal' duró cuatro años (1984-1988), una supervivencia más larga de lo que en un principio se estimaba y que, para Isabel, se debió a que, al principio, pensaban que era un programa para niños.

"El sábado por la mañana a horas tempranas donde nadie le importa nada lo que se vaya a emitir. Ahí nadie se entera realmente hasta muy tarde de qué está pasando en ese programa", asegura. Una situación que, para Carlos Almeida, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión, sería "impensable en una televisión pública" hoy en día.